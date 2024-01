Convention Bureau Roma e Lazio, dieci nuovi ingressi

13:07

Cresce con dieci nuovi ingressi il Convention Bureau Roma e Lazio. Le new entry, presentate ufficialmente ieri nel corso dell’Assemblea dei Soci sono: Borgo della Mistica, citizenM Rome Isola Tiberina, Love IT DMC, Midas Palace Hotel, Palazzo Brancaccio, Prisma Eventi, Rose Garden Palace Roma by OMNIA Hotels, Six Senses Rome, Sofitel Rome Villa Borghese e The Production Group.

“Accogliamo con orgoglio l’ingresso di dieci nuovi associati nella compagine del Convention Bureau Roma e Lazio, una testimonianza tangibile della rilevanza e dell’appeal che il nostro organismo ha guadagnato nel settore della meeting industry – ha commentato Onorio Rebecchini, presidente del Convention Bureau Roma e Lazio -. Siamo fermamente convinti che l’ampia trasversalità della nostra membership, unita all’elevata competenza dei nostri operatori, ci permetterà di migliorare considerevolmente la qualità delle iniziative promozionali e di sviluppare una strategia più completa e mirata capace di valorizzare con successo l’unicità della destinazione in Italia e all’estero”.



Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre alzato il velo sul piano di sviluppo per il 2024, un anno che si profila ricco di obiettivi sfidanti e novità per il Convention Bureau Roma e Lazio, tra cui l’avvio della collaborazione con Lamberto Mancini, direttore generale della Fondazione Roma Expo 2030, che affiancherà il Consiglio di Amministrazione nelle politiche di indirizzo strategico, apportando la sua vasta esperienza e competenza.



“Il piano di sviluppo del Convention Bureau Roma e Lazio, fortemente voluto dalle nostre Associazioni fondatrici, segna un passo importante per la nostra destinazione e mira a rafforzare il posizionamento del brand Roma e Lazio come punto di riferimento per eventi e congressi di respiro internazionale – ha precisato Rebecchini -. In accordo strategico con Enit, Regione Lazio e Roma Capitale, in pieno spirito di collaborazione con la Fondazione per l'Attrazione Roma & Partners, ci proponiamo di raggiungere nuovi traguardi e di promuovere gli elevati standard qualitativi della destinazione in modo più ampio e coinvolgente, abbracciando la diversificazione dell’offerta dei nostri operatori per attirare un pubblico sempre più eterogeneo. Guardiamo con fiducia al futuro - ha concluso -, convinti che la nostra visione ambiziosa, unitamente a una sinergia pubblico-privata tra istituzioni e stakeholder sempre più virtuosa e proficua, possa contribuire al continuo successo della meeting industry a beneficio del comparto turistico regionale e del suo indotto”.