Terme Emilia Romagna, nasce il Terme Pass per i viaggi verso gli stabilimenti

L’inizio dei 2024 per il Consorzio del Circuito Termale dell'Emilia Romagna parte con una novità: la possibilità di raggiungere il sistema termale regionale senza utilizzare l’auto privata, ma attraverso il trasporto pubblico locale.

La collaborazione con l’assessorato al turismo della Regione Emilia-Romagna ha premesso la creazione di Terme Pass: un nuovo titolo di viaggio dalla validità di 15 giorni dalla convalida - acquistabile direttamente presso lo stabilimento termale - che dà diritto a compiere tutti gli spostamenti casa-terme necessari a un prezzo agevolato. È riservato ai clienti delle Terme ed è legato a prestazioni (cure termali o comunque prestazioni effettuate presso i centri termali) che generalmente prevedono dei cicli di 15 giorni.



Il titolo è nominativo e non cedibile e consente di raggiungere in comodità e tranquillità il centro termale di interesse, ovviamente se compreso nei bacini serviti da Tper.



“Quello con Tper è un accordo importante per il sistema termale della Città Metropolitana di Bologna che comprende le Terme del Gruppo Monti, le Terme di Castel San Pietro, Terme di Porretta e le Terme dell’Agriturismo – spiega Lino Gilioli (nella foto), presidente Consorzio Coter -. L’accordo si estende anche alla provincia di Ferrara con le Terme Oasis di Comacchio. L’obiettivo che abbiamo è quello di rendere più facile e sostenibile l’accesso alle Terme che in questa Regione rappresentano non solo un importante presidio di salute, ma anche un’opportunità di sviluppo e di rilancio per interi territori”.