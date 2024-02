Coffee tour in tutta Italia grazie al #socialcafeverri

16:35

Tutte le strade del caffè portano in Italia. Se la crescente attenzione per sostenibilità ed economia circolare ha portato a un boom dei 'coffee tour', sancito a livello nazionale dalla presentazione della prima 'Guida dei caffè e delle torrefazioni d’Italia' all’expo Sigep 2024, ma anche dal lancio a dicembre del 'The ultimate coffee tour' da parte del piattaforma Tourist Italy, ora i viaggi aromatici prenderanno avvio direttamente da bar, caffetterie e dimore storiche.

Pubblicità

In occasione dei 260 anni de'Il Caffè', periodico che diffuse le idee dell’Illuminismo attraverso degustazioni conviviali nelle botteghe d’Italia, l'eredità della pubblicazione è stata raccolta dal #SocialCafeVerri. Lanciato a Biassono, comune in cui affondando le radici dei conti Pietro e Alessandro Verri ideatori del periodico settecentesco, il nuovo progetto culturale porta in tour la filosofia del caffè: ne esplora le rotte di produzione, diffusione e di impatto sociale, in dialogo turistico con le filiere dei territori. Gli eventi proposti saranno ispirati dalla diffusione gratuita del periodico 'Il Verro d’Oro', sfogliabile o scaricabile anche online grazie a un QR code in esposizione nei locali italiani. A.C.