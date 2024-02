Crociere a Venezia, aumentano le navi premium e lusso

14:43

Se è vero che il segmento lusso nei viaggi è quello che sta facendo segnare i maggior incrementi, lo si vede anche nel prodotto crociere.

Una fotografia dell’aumento dei viaggi di lusso arriva da Venezia, dove nei giorni scorsi Vtp ha presentato la stagione crocieristica. Su 242 toccate nei porti veneziani, il 90% attiene al segmento premium e lusso.



“Quest'anno abbiamo perso sei compagnie ma ne abbiamo guadagnate tre di nuove – spiega il presidente di Vtp, Fabrizio Spagna -. Questo perché le crociere di lusso fanno annualmente una rotazione dei percorsi. Prosegue quindi la qualificazione di Venezia come destinazione ecosostenibile e di lusso”.



E in effetti in questo segmento la tendenza è di crescita e si stanno creando nuove flotte anche da parte di aziende dell'hotellerie mondiale che stanno ordinando navi piccole, che possono sfruttare le limitazioni di Venezia all’ingresso della grandi navi come plus della loro offerta.