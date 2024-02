08:04

Una nuova associazione debutterà questa settimana nel mondo del turismo italiano. ANOI, l’associazione nazionale Ospitalità Italiana Made in Italy, si presenterà ufficialmente a Palazzo Madama, al Senato della Repubblica a Roma giovedì prossimo.

Pubblicità

ANOI non è e non vuole essere una nuova associazione di categoria, ma un soggetto capace di aggregare gli operatori della filiera turistica, dell’agroalimentare e dell’artigianato in progetti territoriali che possano innovare e migliorare i servizi di accoglienza ed ospitalità.



La regia

La regia dell’operazione è del senatore Gian Marco Centinaio, vicepresidente vicario del Senato ed ex Ministro all’Agricoltura e Turismo, e del senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente 9^ Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare. A Centinaio verrà conferita la presidenza onoraria di ANOI, mentre a guidare l’associazione sarà Rosa Lotito.



Obiettivo dell’associazione è quello di divenire in breve tempo un riferimento autorevole, che fornisce informazioni tecniche corrette agli operatori ed occasioni di formazione professionale mirata alle reali esigenze delle aziende e dei lavoratori.