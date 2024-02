15:45

Alessandra Priante potrebbe essere il nuovo presidente di Enit.

Voci non confermate dall’Agenzia Nazionale del Turismo rivelano infatti che l’attuale direttore Europa dell’Unwto potrebbe presto affiancare l’ad di Enit, Ivana Jelinic.

La nomina potrebbe avvenire a seguito della trasformazione di Enit in Spa.



Priante è laureata alla Bocconi in Economia aziendale e vanta una profonda esperienza a livello internazionale.



Fra le altre attività, ha preso parte al lavoro di ricerca e analisi per la preparazione del Piano strategico nazionale per il turismo 2017-2022.