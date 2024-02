Si conclude con successo Discover Turin, l'iniziativa di Federalberghi Torino

10:15

Il progetto ‘Discover Turin’, ideato da Federalberghi Torino con il contributo della Camera di commercio di Torino e del supporto tecnico di We4Guest, è giunto alla conclusione.

L’obiettivo dell'iniziativa di marketing territoriale era quello di profilare i turisti in transito dagli aeroporti di Caselle e Orio al Serio e dal touch point di piazza Castello per veicolare contenuti targettizzati.

“Questo progetto ha permesso di avere un identikit di base dei turisti che raggiungono la nostra destinazione e di premiarli con contenuti, proposte e scontistiche da utilizzare durante il proprio soggiorno a Torino – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino -. Siamo soddisfatti del consuntivo di questa fase del progetto grazie ad una continua attività di e-mail marketing avremo modo di fidelizzare i turisti che sono già venuti a Torino, incentivandoli a tornare o a consigliare la città come meta turistica da visitare”.



In questa edizione del progetto la piattaforma consentiva l’accesso alle informazioni e agevolazioni ai soli utenti che avessero completato tutti i campi di registrazione ed il 90% delle persone che si sono registrate presso i Digital Touch point presenti negli scali e, da ottobre, anche in centro città ha indicato il turismo come motivo della visita. Gli italiani restano i più numerosi (25%) seguiti, con un 20%, da Regno Unito e Stati Uniti complessivamente considerati. Dietro seguono Germania, Argentina e Romania.



Accedendo ai digital touch point gestiti da Turismo AlpMed in aeroporto e da Turismo Torino in piazza Castello, i turisti hanno potuto registrarsi alla piattaforma Discover Turin, fruire di una connessione wi-fi gratuita e ricevere, da subito, contenuti e proposte turistiche basate sui dati forniti in fase di registrazione.

“Come Camera di commercio di Torino abbiamo sostenuto con convinzione il progetto Discover Turin che permette al settore turistico locale di ottenere dati strategici sulla clientela e di gestirli in un’ottica di marketing e fidelizzazione – spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino. – È una strategia che stiamo utilizzando anche noi soprattutto in occasione dei grandi eventi in città, per moltiplicare le occasioni di contatto e per proporre la nostra destinazione sotto più punti di vista, come cultura, sport o enogastronomia”.