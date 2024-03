Per le vie di Roma su un bus londinese, l'idea di Green Line Tours

12:57

Una nuova proposta turistica dove l’atmosfera vintage di una Londra d’altri tempi si mescola alle bellezze di Roma. L’idea è di Green Line Tours, che ha preso il Bus Route-master, icona del trasporto pubblico londinese, rinnovandolo in chiave moderna e mettendolo a disposizione dei turisti, a partire dal 16 marzo, per un itinerario di due ore: il Rome-Master Vintage Bus Tour.

Le tappe

Il bus partirà dalla stazione di Roma Termini, con una sosta dedicata alla degustazione. Dopo aver percorso Piazza della Repubblica, Fori Imperiali, Colosseo, Castel Sant'Angelo e Villa Borghese, i turisti che partecipano al Rome-Master Vintage Bus Tour potranno assaporare alcune specialità della tradizione romana presso l'ape à-porter tutta rosa di Pizza & Mortazza. La sosta è prevista in piazza Thorvaldsen, nell'area limitrofa a Villa Borghese, cuore verde della città, fra il Museo Etrusco di Villa Giulia e la Galleria Nazionale d'Arte Antica e Moderna.

Il percorso proseguirà poi verso Piazza Barberini, per concludersi nel luogo di partenza.



Il tour è prenotabile sin da ora sul sito Green Line Tours. I posti infatti sono solo su prenotazione e ogni utente potrà scegliere o il piano superiore con sedute XL in legno, o quello inferiore su divanetti in pelle green british. Al momento sono previste 4 corse giornaliere e i turisti avranno a disposizione un commento con audioguida in 16 lingue differenti e un assistente di bordo.