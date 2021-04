11:44

Garantire i viaggi transfrontalieri senza aggravio di spese, ponendo fine alla situazione caotica che vede ogni Paese applicare norme diverse. È questo l’intento della proposta fatta dalla maggior parte dei gruppi al Parlamento europeo per la creazione di certificati Covid-19 gratuiti che consentano di riavviare la libera circolazione delle persone nell’Unione europea quest’estate.

"Anche il test dev'essere gratuito"

"Il certificato dev’essere gratuito e il test Pcr anche, perché il loro prezzo in alcuni Stati membri è diventato proibitivo e, quindi, discriminatorio per un test che è obbligatorio - ha obiettato l'eurodeputato socialista e relatore per la relazione del Parlamento europeo, Juan Fernando López Aguilar -. Nemmeno gli Stati membri possono imporre ulteriori misure restrittive".



“Se riusciamo a conformarci a livello politico – ha spiegato, secondo quanto riportato da Preferente, il commissario europeo della giustizia Didier Reynders - la soluzione tecnica sarà pronta in tempo. Se non lo facciamo, corriamo il rischio di frammentazione in tutta Europa, con una moltitudine di soluzioni nazionali che rischiano di essere incompatibili tra di loro”.