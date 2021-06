Aeroflot, la Russia riapre i voli verso l'Italia e altri sette Paesi

09:21

A partire dal 28 giugno, le autorità russe hanno annunciato la ripresa dei voli verso otto Paesi, tra questi c'è anche l'Italia.

Sì alle aperture verso Stati Uniti, Irlanda, Belgio, Bulgaria, Giordania, Cipro e Macedonia del nord, un provvedimento con carattere di reciprocità che per quanto concerne il Belpaese vedrà il ritorno di Aeroflot su Roma e Milano con due voli a settimana e su Venezia e Napoli con 4 frequenze settimanali.

Come riporta simpleflying.com, il governo russo ha deciso di incrementare gli operativi verso 11 destinazioni in Austria, Azerbaijan, Armenia, Qatar, Serbia, Finlandia, Svizzera e Croazia oltre che a una spinta ulteriore verso la Grecia.

G.G.