Tourism Australia rilancia con le ‘Signature Experiences’

di Gaia Guarino

16:24

"Tourism Australia ha dato vita alle Signature Experiences, ossia esperienze a tema con guide specializzate in diversi angoli del Paese" ha spiegato Matteo Prato, rappresentate di Tourism Australia per l'Italia, in occasione dell'incontro 'Parole in Viaggio' organizzato da Kel12 e National Geographic.

La destinazione offre un'ampia gamma di esperienze diverse fra loro; i pensi per esempio alle coste del Western Australia con le spiagge bianche e la città di Perth, da giugno collegata all'Italia con un volo Qantas diretto da Roma. E ancora alle regioni a est sul Pacifico, e così via. "Australia significa tantissimi viaggi e non uno solo - aggiunge Prato -. È una meta con un altissimo numero di repeater, viaggiatori che iniziano ad approfondire davvero il Paese dopo aver fatto magari un primo tour toccando i luoghi più iconici".



Tra le Signature Experiences di Tourism Australia si trovano le Discover Aboriginal Experiences, le Great Walks per gli appassionati di trekking e le Winery Experiences per assaporare i vini locali e il connubio tra questa industry e l'arte, supportata da mecenati proprietari delle cantine. "Vi sono, infine, i Luxury Lodges - conclude Prato -. In Australia esistono resort eccezionali dove apprezzare una diversa idea di lusso che va oltre la bellezza dell'hotel e tocca quella del territorio".