09:57

Anche il Marocco ha deciso di eliminare l’obbligo di test Pcr per i turisti in arrivo nel Paese. “La decisione – afferma il Governo – è stata presa grazie al miglioramento della situazione eidemiologica”.

Da tempo l'Esecutivo di Aziz Akkanouch è sottoposto a forti pressioni da parte dei professionisti del settore turistico per salvare la stagione. Durante la crisi del Covid, il Marocco è stato uno dei Paesi ad dottare le misure più restrittive per contenere l’epidemia.



Il contrasto a Omicron

Ad esempio, spiega Preferente, lo scorso dicembre, quando sono comparsi i primi casi di Omicron in Sudafrica, ha completamente chiuso i confini, nonostante si sia presto appreso che questa variante del virus, sebbene più contagiosa, era meno aggressiva.



Il 7 febbraio finalmente lo spazio aereo è stato riaperto, ma per entrare nel Paese occorrevano comunque il pass vaccinale e l’esito negativo di un test Prc effettuato a meno di 48 ore dalla partenza per il Marocco. All’arrivo in aeroporto, inoltre, i viaggiatori erano sottoposti a un test rapido e a test molecolari effettuati a campione.