Fiavet Piemonte invita gli agenti a scoprire la Svizzera

Fiavet Piemonte ha organizzato un nuovo viaggio alla scoperta del turismo di prossimità, questa volta in Svizzera. Il presidente Gabriella Aires, in collaborazione con Laura Zancolò, key account manager di Svizzera Turismo in Italia, ha portato gli agenti alla scoperta di tre città – Zurigo, Berna e Lucerna - in quattro giorni, abbinate a gite in montagna e sui laghi, viaggiando sempre e solo sul trasporto pubblico.

“La Svizzera è una meta splendida e molto vicina per i nostri clienti, ci preme che i nostri professionisti ne assaporino tutta la ricchezza - spiega Aires - ora che la nostra domanda è quanto mai interessante per i fornitori svizzeri”.



Aggiunge Laura Zancolò: “In questo momento la Svizzera offre condizioni molto invitanti al mercato italiano, ottime occasioni di business per un prodotto sorprendente, goloso e user friendly, anche grazie alla rete di servizi pubblici, di efficienza proverbiale”.



Tanto user friendly che il weekend lungo di Fiavet Piemonte ha utilizzato solo il trasporto pubblico svizzero, coniugando la vicinanza delle piccole città ai luoghi della natura, laghi e monti che si raggiungono spesso in pochi minuti. Con esperienze di valore della buona tavola elvetica, dotata di ottimi vini e sapori che valorizzano la ricchezza delle radici italiane, francesi e mitteleuropee.

Fra le esperienze proposte, anche la funivia fino in cima al Pilatus, 2.130 metri, ospiti del celebre Pilatus Kulm, hotel fin de siècle rinnovato nel 2010.