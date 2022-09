La Polonia spinge sulla promozione dei centri minori

16:24

Con 600mila arrivi italiani nel 2019 la Polonia allunga sul nostro mercato nella speranza di recuperare i numeri che la pandemia ha inevitabilmente fiaccato.

“Quello italiano resta per noi un mercato di grandi potenzialità – ha spiegato Barbara Minczewa (nella foto), direttore per l’Italia dell’ente nazionale polacco per il turismo -. Si tratta di un turista con buone capacità di spesa, curioso e culturalmente preparato. Quello che vogliamo fare in futuro è cercare di svecchiare l’immagine che l’italiano in genere ha del nostro Paese, puntando su aspetti poco conosciuti come la possibilità di vivere esperienze outdoor o di conoscere anche centri 'minori' ma non per questo meno ricchi di storia e fascino come Breslavia o Danzica”.



Una “Polonia oltre ogni aspettativa” quella presentata da Minczewa, che proprio come nella campagna promozionale che porta lo stesso titolo fa perno su un’offerta di strutture di qualità elevata, associata a un’accoglienza impeccabile e a una proposta di esperienze autentiche per entrare in contatto con il Paese.

Anche sul fronte dei collegamenti aerei le premesse sono positive: dal 30 ottobre ad esempio sarà operativo il nuovo collegamento da Milano a Lodz.

Inoltre, "si spera che Lot possa presto ripristinare il volo da Roma, che si affiancherebbe agli operativi da Milano e Venezia”.

I.C.