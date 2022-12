Thailandia, boom di arrivi nel 2022: obiettivo 20 milioni nel 2023

12:27

È ripartito oltre le aspettative il turismo in Thailandia. Recentemente il Paese ha superato l’obiettivo dei 10 milioni di turisti e ora rivede a rialzo le previsioni per fine anno, stimando una crescita degli arrivi del 15% sul 2021.

Secondo Yuthasak Supasorn, governor della Tourism Authority of Thailand, entro la fine del 2022 i visitatori toccheranno gli 11,5 milioni, riporta Travel Mole.



I risultati fanno ben sperare per il 2023. Suparsorn prevede infatti una vera e propria ondata di arrivi nel nuovo anno. Per questo Tat- confida di raggiungere 20 milioni di arrivi nei prossimi dodici mesi.