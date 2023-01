Repubblica Dominicana da record: 7,5 milioni di turisti da gennaio a novembre

15:57

“Una cifra storica”. David Collado, ministro del Turismo della Repubblica Dominicana, parla in questi termini del dato di arrivi turistici a novembre nel suo Paese. Una cifra che consente all'isola di superare le stime fatte a dicembre per tutto l'anno raggiungendo, per il solo mese di novembre, la quota di 766.624, sommando gli arrivi turistici via mare a quelli in aereo.

L’aumento sul novembre 2019 pre-pandemico è stato di 24 punti percentuali e, solo a novembre, nella casse statali sono entrati 532 milioni di dollari in valuta estera.



I dati del 2022

Negli undici mesi del 2022 sono quasi 7 milioni e mezzo i turisti che, giunti in aereo o in nave, hanno scelto la Repubblica Dominicana come destinazione di vacanza. In aereo sono atterrati negli aeroporti del Paese, da gennaio a novembre, 6.397.444 turisti rispetto ai 5.821.768 del medesimo periodo di tempo del 2019, con una crescita del 9,8%.



Exploit di crociere

Il mese di gennaio 2023 farà registrare un nuovo record nel numero di crociere a Puerto Plata, con ben 73 navi che fanno scalo nei porti di Amber Cove e Taíno Bay, superando così le 60 che hanno scalato le località a dicembre 2022.



Il porto di Amber Cove di Carnival Cruise a Maimon riceverà un totale di 33 navi e il porto di Taíno Bay, nella baia di Puerto Plata, le altre 40.