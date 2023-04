Sempre più italiani alla ricerca della 'felicità' in Finlandia

di Alberto Caspani

Felici si è, o si impara a esserlo in Finlandia. In previsione della prima Masterclass of Happiness organizzata dal 12 al 15 giugno nella regione dei laghi, presso il Kuru Resort, il Paese nordico ha già trovato la formula ideale per conquistare gli italiani: nuotate invernali nel ghiaccio con i consigli di Elina Mäkinen, protagonista del docufilm “Kylmä” (Into the Cold), isolamento per uno o tre giorni negli iconici fari e cottage della costa meridionale, o ancora test di riscaldamento di una tenda nel minor tempo possibile ai Sauna Heating World Championships.



“Sono solo alcuni dei nuovi ‘happiness & wellbeing trails’ che stiamo promuovendo per ‘far scoprire il finlandese interiore’ di ciascun turista - spiega David Campano, sales&marketing manager VisitFinland Italy&Spain - ancor più dopo aver registrato 180mila pernottamenti italiani nel 2022: cifra ormai in linea col 2019, ma sorretta nei primi mesi del 2023 da una domanda sempre più forte. In cinque anni l’Italia è passata dalla tredicesima alla settima posizione fra i mercati turistici più importanti per la Finlandia”.