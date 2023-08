Turismo accessibile, sono asiatiche le città più accoglienti del mondo

17:29

È interamente asiatico il podio delle metropoli più adatte ad accogliere turisti con disabilità motorie. Secondo una ricerca curata da Class Cnbc e rilanciata da ansa.it, la medaglia d’oro per l’accessibilità va a Singapore, seguita da Shanghai e Tokyo.

Nella top ten ci sono anche tre capitali europee (Amsterdam, Parigi e Londra) e due città americane (New York e Las Vegas), tutte metropoli che offrono mezzi pubblici efficienti, servizi specifici per il target e soluzioni di abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture ricettive.



Ancora indietro, invece, l'Italia, dove oltre il 70% degli edifici è stato costruito prima del 1980, quando ancora il tema dell’accessibilità non aveva rilevanza.