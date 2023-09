Tourism Seychelles incontra le agenzie di viaggi a Roma

21:00

Tourism Seychelles torna a dialogare con il trade e lo fa con un workshop che si terrà il prossimo 18 settembre e Roma. Per l’occasione l’ente metterà in campo tutte le novità e gli aggiornamenti utili per le agenzie di viaggi in un evento che si terrà al The Vive Hotel di via Torino 6.

Diversi gli espositori che saranno presenti per l’occasione: Alidays Travel Experiences, Anantara Maia Seychelles Villas, Club Med, Constance Hotels & Resorts, Creo, Glamour Tour Operator, Going , I viaggi dell’Airone, Idee per Viaggiare, Mason’s Travel, Naar, Paradise Sun Praslin Seychelles, Quality Group-Il Diamante, Raffles, Silverpearl, Turisanda-Presstour, Turkish Airlines, Volonline.



Per partecipare gli agenti di viaggi dovranno registrarsi sul portale di Ita Strategy.