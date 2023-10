Giochi di Parigi 2024, presentati tutti i dettagli

di Paola Trotta

ll vicedirettore dei Giochi di Parigi 2024, Michael Aloisio (nella foto) ha reso noti numeri, location e opening show dell'evento.

"Duecentosei Paesi, 182 delegazioni paralimpiche, 15mila atleti, 32 sport olimpici 869 gare. Sarà una grande manifestazione con un'eco unica e un tocco alla francese”.

Per la prima volta la cerimonia di apertura sarà 'evento dell’evento': si svolgerà lungo la Senna, “lungo 6 chilometri su 160 battelli. Sono previsti 600mila spettatori dal vivo, 3miliardi di telespettatori, 20mila giornalisti accreditati”.



Una grande festa, "che durerà 7 ore tra spettacoli sulla Senna Olimpica, sui ponti, in cielo e sugli schermi mobili e fissi. Ologrammi, un'orchestra sinfonica su una piattaforma galleggiante, ballerini sui tetti, droni per spettacoli artistici. La fiamma olimpica sarà accesa al calare del buio, al Trocadero".



"Tra le sedi olimpiche in città troviamo Place de la Concorde, Les Invalides, il Grand Palais e l'Arena Champ-de-Mars. A queste si aggiungono tante altre location in Francia, incluso il castello di Versailles per gli eventi equestri".

I biglietti (su hospitalitytravelpakages.paris24.org), costeranno da 24 a 400 euro.