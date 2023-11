08:03

Il Regno Unito inaugura il nuovo sistema di autorizzazione elettronica al viaggio per gli stranieri senza visto, e prevede una completa digitalizzazione degli ingressi entro il 2025.

La Uk Eta è già effettiva per i cittadini del Qatar, a cui si aggiungeranno, a febbraio 2024, Bahrein, Giordania, Kuwait, Oman, Arabia Saudita ed Emirati, per poi essere ampliata ad altre nazionalità.



Il funzionamento

Il meccanismo del sistema, simile all’Esta statunitense, funziona sul controllo dei visitatori prima del loro arrivo nel Regno Unito tramite l’invio telematico dei dati personali di base, del passaporto e di alcune informazioni di sicurezza, cui fa seguito l’invio automatico dell’autorizzazione, che sarà valida per due anni e per viaggi multipli, sia in Inghilterra che Scozia e Galles.



I piani del governo britannico prevedono di rendere l’Eta un requisito di ingresso senza visto anche per i cittadini europei, compresi gli italiani.



Silvana Piana