Il gatto di Ras Al Khaimah insegna ai turisti il relax

19:30

È un gatto il nuovo testimonial di Ras Al Khaimah. Non si tratta di un gatto qualunque, ma del ‘gatto più rilassato del mondo’ che invita i visitatori a seguire i suo esempio e a scegliere l’Emirato come luogo dove staccare la spina per una #PurrrfectVacation.

La nuova campagna promozionale di Ras Al Khaimah ha per protagonista un gatto, ispirato a Leo, un gatto che ha trovato casa a Ras Al Khaimah dopo essere stato salvato dal RAK Animal Welfare Centre, e che è diventato un'icona molto amata sui social media.



Nella campagna si può vedere il gatto esplorare l'Emirato per mostrare tutto ciò che i visitatori possono aspettarsi da un soggiorno a Ras Al Khaimah e insegnare loro come allontanarsi dalla vita frenetica, rallentare e ritrovare la calma con un soggiorno a Ras Al Khaimah.



"La grande varietà di esperienze di Ras Al Khaimah viene messa in risalto in modo insolito nella nostra nuova campagna – spiega Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism and Development Authority -. Questa campagna creativa contribuirà a far conoscere l'Emirato a nuovi turisti con l'aiuto di un personaggio affascinante e memorabile, un tempo icona reale e amata nell'Emirato".



Dopo il video di presentazione che racconta la storia del gatto, di come è stato salvato e ha trovato casa a Ras Al Khaimah, seguiranno tre brevi cortometraggi e immagini in cui le spiagge, l’ampia scelta di hotel e il Jebel Jais, la vetta più alta degli Emirati Arabi, accoglieranno il turista più rilassato.



La campagna include anche la funzionalità di gioco, aggiungendo un'altra dimensione per rafforzare la brand awareness. Alla pagina visitrasalkhaimah.com/all-about-you si può partecipare a un gioco interattivo che offre la possibilità di vincere interessanti premi, come un viaggio tutto compreso a Ras Al Khaimah, voucher e sconti.