Olimpiadi di Parigi, è partita la caccia ai voli

10:33

L’appuntamento con i Giochi Olimpici a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto 2024 ha scatenato, già nel corso di quest’anno, una prima ‘caccia’ a biglietti aerei.

Lo dice Opodo, che evidenzia come dal 1 gennaio di quest’anno fino alla metà di novembre la crescita di ricerche voli per Parigi sia aumentata del +55% per i collegamenti che saranno effettuati nel corso dei Giochi Olimpici e Paralimpici, rispetto allo stesso periodo di quest’anno.



Anche altre città che ospiteranno le gare hanno registrato ricerche voli in crescita: Lione registra un aumento del 52%, Nizza del 36% e Marsiglia del 47%.



Nella graduatoria per nazionalità, i primi a cercare voli per Parigi sono gli americani, seguiti da inglesi, spagnoli, canadesi e italiani.