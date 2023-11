Il podio di eDreams per il ponte dell'Immacolata: ecco le città più richieste

11:56

Parigi, Milano e Londra. Sono queste le tre destinazioni sul podio delle preferenze degli italiani per il ponte dell’Immacolata secondo le rilevazioni di eDreams. I viaggiatori in partenza da Roma Fiumicino prediligono Parigi, Barcellona e Bucarest per quanto riguarda i viaggi all’estero per queste date, mentre per i viaggi in Italia hanno scelto Catania e Palermo.

Chi, invece, parte dagli aeroporti di Milano ha privilegiato Londra e Tirana.

Prenotazioni anticipate

Uno sguardo più da vicino ai viaggiatori che hanno prenotato per le principali città italiane mostra poi che Milano sarà la meta di chi parte da Catania, Napoli e Lamezia Terme, mentre Roma accoglierà anch’essa viaggiatori provenienti da Catania, seguiti però da quelli in arrivo da Palermo e Bari. Infine Napoli con i suoi presepi è stata scelta soprattutto dai viaggiatori che hanno prenotato da Torino. Per il ponte un italiano su due ha bloccato le date da uno a due mesi prima della partenza, il 30% da due a tre mesi prima.



Il richiamo delle città d'arte

Passando invece all’incoming, Roma, Milano e Venezia sono le città più amate dai turisti internazionali, seguite da Bologna e Firenze. Per l’ultimo ponte dell’anno sono attesi soprattutto spagnoli (33% sul totale) e francesi (16%). Al terzo posto troviamo i tedeschi, seguiti da inglesi e portoghesi.