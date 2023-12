Maldive da record: arrivi oltre quota 1,8 milioni

10:12

Con oltre 1,8 milioni di turisti nel corso del 2023, le Maldive raggiungono il più alto numero di arrivi internazionali di sempre. Si confermano quindi le attese per l’anno record dell’arcipelago, tornato di prepotenza ai vertici delle richieste del mercato dopo la crisi della pandemia.

"Siamo immensamente orgogliosi di questo risultato e continueremo a impegnarci per raggiungere gli obiettivi fissati per la nostra industria turistica anche per il prossimo anno - commenta Fathmath Thaufeeq, ceo e md di Maldives Marketing and Public Relations Corporation -. Ogni visitatore che arriva alle Maldive rimane senza parole per la bellezza naturale della nostra nazione, per la calda ospitalità della nostra gente e per l'impareggiabile varietà di luoghi in cui soggiornare e di cose da fare".



Per le Maldive si tratta di un risultato ottenuto al termine di un’intensa attività di promozione nei principali mercati di riferimento, tra cui l’Italia, programmata per rilanciare la destinazione in particolare sul mercato up level ma anche su quello delle famiglie. G. G.