Tourism Malaysia: Zalina Binti Ahmad nuova responsabile del mercato italiano

Tourism Malaysia ha una nuova direttrice. Si tratta di Zalina Binti Ahmad (nella foto), che dall’ufficio di Parigi è responsabile dei mercati di Francia, Spagna, Portogallo e Italia.

Zalina Ahmad, originaria di Kuala Lumpur, ha oltre vent'anni di esperienza nel turismo trascorsi nel ruolo di vicedirettore all'interno di Tourism Malaysia. Laureata in Amministrazione aziendale presso la Mara University of Technology, Zalina Binti Ahmad ha conseguito un master in Amministrazione del turismo presso la stessa università.



"Sono entusiasta di questo incarico a Parigi - ha commentato la manager -. È una grande opportunità per promuovere il mio Paese in Francia, Spagna, Portogallo e Italia, quattro mercati molto importanti in Europa, poiché credo che ci sia spazio potenziale. È per me motivo di orgoglio impegnarmi e contribuire a rendere la Malesia più vivace e prospera”.



A livello internazionale, Tourism Malaysia ha rivisto il target a 16,1 milioni di arrivi nel 2023. In particolare, il mercato italiano ha registrato oltre 41mila presenze nel periodo gennaio-ottobre 2023, segnando un +174,3% rispetto allo stesso periodo 2022.

La Malesia si impegna a creare un’offerta qualitativa che valorizzi sia la ricchezza naturale e culturale che la diversità e l’autenticità del territorio. Fra i punti di forza, le foreste pluviali tropicali, le isole con la barriera corallina, la possibilità di viaggiare tutto l'anno, il clima caldo, ma anche un ottimo rapporto qualità prezzo.



Nei quattro anni del mandato, la strategia per il mercato italiano si concentra su consumer e trade. Il primo obiettivo è quello di mantenere alta la percezione dell’Ente, e allo stesso tempo fornire al trade tutti gli strumenti di cui Tourism Malaysia dispone per essere di supporto e al fianco della filiera.



La strategia è chiara e punta su marketing mix, fisico e digitale, raggiungendo il bacino più ampio di utenti, dai Millennials alla Gen. Z. Tourism Malaysia sta valutando campagne digitali e social media, co-marketing con tour operator, network di agenzie, compagnie aeree, associazioni di categoria.