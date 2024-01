Cuba: turismo in ripresa, ma lontani i livelli pre-Covid per le regole sui visti

12:25

Nel 2023 Cuba ha accolto 2,4 milioni di turisti stranieri, il 151% in più rispetto all’anno precedente. Anche se l’aumento è importante, i risultati ottenuti sono stati inferiori all’obiettivo del Governo cubano di raggiungere i 3,5 milioni di visitatori e al di sotto del 42,8% rispetto al pre-pandemia.

Secondo gli ultimi dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica e Informazione riportati da hosteltur.com, la leadership dei mercati emissori spetta a ​​Canada (936.436), Russia (184.819), Stati Uniti (159.032), Spagna (89.285) e Germania (69.475). I turisti russi sono stati quelli che hanno aumentato maggiormente le loro visite a Cuba rispetto al 2022, con un rimbalzo di quasi il 340%, mentre la comunità cubana all'estero ha contribuito con circa 358mila visitatori.



Il mercato italiano

In ripresa anche il mercato italiano, che totalizza quasi 53mila arrivi contro i 42.854 dello scorso anno.



Nonostante il recupero, la crisi economica e un embargo americano che impone regole sui visti più rigide stanno rallentando fortemente il ritorno della Isla Grande ai livelli pre-pandemici. Una situazione che, evidenzia hosteltur.com, contrasta con altre destinazioni dell’area come Repubblica Dominicana e Messico. Che non solo hanno recuperato i flussi, ma stanno registrando numeri record.



