Una stazione sciistica in Arabia Saudita: maxi commessa per Webuild

16:54

I giochi invernali asiatici del 2029 si svolgeranno a Trojena, in Arabia Saudita. Ma questa location per ora si trova solo sulla carta essendo parte di Neom, il mega-progetto di città del futuro che verrà realizzata con un investimento di 500 miliardi.

Alla realizzazione del piano, come si legge sul Corriere della Sera, parteciperà anche Webuild. Il gruppo italiano si è appena aggiudicato una commessa da 4,7 miliardi di dollari per costruire un sistema di dighe per il lago artificiale di Trojena e un hotel di lusso.



L’opera sorgerà nella regione di Tabuk, nel nord-ovest dell’Arabia Saudita, dove si trova l’unica catena montuosa, con cime che vanno dai 1500 ai 2600 metri di altitudine e rare precipitazioni nevose. L’intervento commissionato a Webuild punta a creare in area desertica una località del futuro con dighe, un lago artificiale e opere avveniristiche. Oltre a un hotel di lusso, il gruppo italiano realizzerà un sistema di tre dighe che alimenteranno il lago d’acqua dolce del complesso sciistico che avrà una superficie di 1,5 chilometri quadrati, con un’isola riservata a immersioni e passeggiate. Il sistema di dighe dovrebbe esser completato entro il 2026.



Webuild sta già realizzando per Neom i 57 chilometri del Connector, la linea ferroviaria ad alta velocità che collegherà Oxagon, l’area industriale di Neom, a The Line, l’area residenziale che si svilupperà in orizzontale per 170 chilometri.

A Riad, inoltre, Webuild sta realizzando la linea 3 della Metro, che con i suoi 42 chilometri sarà la più lunga della rete metropolitana della capitale saudita.