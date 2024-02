La Thailandia investe in sicurezza e lancia la campagna ‘Thais Always Care’

13:58

Si chiama ‘Thais Always Care’ la nuova campagna internazionale di comunicazione online lanciata dall’Autorità del Turismo della Thailandia (Tat) e focalizzata sulla sicurezza della destinazione.

“Si tratta - spiega Thapanee Kiatphaibool, a capo della Tat - di una comunicazione aperta tra i thailandesi e i turisti stranieri. Vogliamo condividere con il mondo gli sforzi continui della Thailandia per innalzare gli standard di sicurezza nel settore dei viaggi e del turismo, così come il fascino infinito del regno come destinazione desiderabile per i turisti che vogliono venire e vivere esperienze di viaggio memorabili e significative”.



La campagna, che mette l’accento sull’ospitalità e il calore del Paese nei confronti dei visitatori, rientra nell’ambito del concetto ‘Land of CARE’ dove la C sta per ‘care - prendersi cura’ e riflette la generosità del popolo thailandese, la A sta per 'assistance' e si riferisce ai thailandesi come ottimi padroni di casa, sempre pronti ad aiutare i visitatori in caso di bisogno.



La R sta per ‘relief’ e indica la Thailandia come destinazione in cui i visitatori possono rilassarsi e godere di una vasta gamma di piacevoli esperienze di viaggio. Infine la E sta per ‘elevate’ ed evidenzia gli sforzi continui del Paese per aumentare gli standard di sicurezza nel turismo.