La costa dell’Africa Occidentale come alternativa alle turbolenze del Mediterraneo. Gambia Tourism Board debutta in Italia, forte dell’African Prize for Peace 2024 ottenuto a fine dicembre.

“Siamo uno dei Paesi più sicuri e accoglienti dell’intero continente - spiega Lamin Fatty (nella foto), director tourism promotion Southern Europe & Benelux GTB - tanto da essere conosciuti all’estero come ‘The Smiling Coast’. Grazie a un costante tasso di crescita economica attorno al 5,6%, stiamo investendo nel turismo per proporci come destinazione finale, anziché come estensione del vicino Senegal. Nel 2023 abbiamo registrato complessivamente 206mila arrivi, al 90% leisure: l’Italia vale però solo l’1% del totale (circa 2mila turisti, con una spesa media di mille euro per pacchetti settimanali)”.



Puntando sul trade e supportato da un’ampia rete di collegamenti via Tap, Royal Air Maroc, Brussel Airlines e Neos, il Paese ha fra le sue principali attrattive i parchi nazionali della costa, Kunta Kinthe Island nota per la tratta schiavista, ma soprattutto il fiume Gambia navigabile alla scoperta delle etnie tradizionali. Impresa tentata la prima volta, fra il 1455 e il 1456, dal veneziano Alvise Cadamosto e dal genovese Antononiotto Usodimare.

