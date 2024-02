Israele: dai viaggi religiosi una speranza per il futuro

13:27

“Israele è una terra da cui non si può star lontani”. Citando le oltre mille pubblicazioni apparse nel 2022, l’Ufficio nazionale israeliano del turismo ha voluto non solo ringraziare l’intero mondo della stampa italiana con un evento di premiazione alla Fabbrica del Vapore di Milano, ma annunciare anche una primavera di riaperture voli.

“Alcuni gruppi di sacerdoti sono partiti per riattivare i circuiti dei pellegrinaggi - ha spiegato la direttrice Italia Kalanit Goren (nella foto) - dal momento che la domanda di viaggi religiosi, anche alla luce dell’attuale crisi umanitaria, resta alta ed è stata più volte sollecitata. Ancora una volta sarà questo segmento ad aprire la via per viaggi che aiutino a comprendere meglio l’identità del nostro Paese”.



Dal 1 marzo Ita Airways ripristinerà la rotta Roma-Tel Aviv, così come torneranno attive Neos e Wizzair, mentre sono già in servizio Ryanair, Lufthansa ed Austrian Airlines, oltre che El Al.



Alberto Caspani