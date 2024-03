Arabia Saudita: nel 2023 superati i 100 milioni di turisti

08:47

Oltre 100 milioni di turisti nel 2023: l’Arabia Saudita supera l’obiettivo che si era prefissata entro il 2030 e riceve il plauso di Unwto e Wttc.

I turisti a livello globale hanno raggiunto i 106,2 milioni nel 2023: un dato che corrisponde ad un aumento del 56% rispetto al 2019 e ad un’impennata del 12% rispetto al 2022. Tra questi, il numero di visitatori inbound ha raggiunto i 27,4 milioni, segnando una crescita del 56% rispetto al 2019 e del 65% rispetto al 2022. Il ministero del Turismo ha dichiarato che il Paese ha raggiunto il traguardo dei 100 milioni di turisti con sette anni di anticipo rispetto all’obiettivo iniziale, e ha fissato in 150 milioni di turisti il nuovo traguardo da raggiungere entro il 2030.



Il turismo ha dimostrato di contribuire in modo significativo all’economia del Paese, con una spesa stimata di oltre 61 miliardi di euro da parte dei turisti nazionali e internazionali nel 2023. In particolare, questa cifra contribuisce per il 4% al Pil e per il 7% al Pil non derivante dall’industria petrolifera, riflettendo il ruolo cruciale del turismo nella diversificazione dell’economia dell'Arabia Saudita.



Il ministro del Turismo Ahmed Al Khateeb ha commentato: “Questo traguardo testimonia la portata della nostra trasformazione, avviata cinque anni fa con il lancio della Strategia Nazionale per il Turismo. Il turismo è un pilastro fondamentale della transizione economica del Paese nell’ambito del programma Vision 2030, in quanto in grado di creare posti di lavoro e di generare profitti per il Paese. Rivolgiamo un ringraziamento sia a Unwto che a Wttc come partner di grande valore nel nostro percorso”.



“L’ecosistema turistico continua a operare in linea con la strategia nazionale, attraverso la realizzazione di destinazioni diversificate. Il nostro obiettivo è quello di arricchire l’esperienza dei turisti, diversificare le offerte per i visitatori locali e internazionali e migliorare le strutture di accoglienza, così come l’insieme dei servizi offerti. Il nostro impegno ad allinearci all’offerta di eccellenza sulla scena turistica internazionale contribuisce a plasmare un solido futuro per il nostro settore turistico, migliorando la qualità della vita e rafforzando la posizione del Regno sulla mappa del turismo globale”.