Resort di lusso e sostenibilità, così AlUla investe sul futuro

09:21

Testimonianze di grandiose civiltà del passato, paesaggi naturali unici e strutture di lusso che strizzano l'occhio alla sostenibilità. È questo il mix su cui punta AlUla, destinazione dell’Arabia Saudita al centro del webinar promosso da Kel 12 in collaborazione con TTG Italia.

“AlUla - ha spiegato Lucrezia Martinengo, market manager Italy Royal Commission for AlUla - è un’oasi con oltre 200 mila anni di storia che ha sempre dato linfa vitale a tutte le civiltà che qui si sono susseguite”. Fulcro della vita notturna del sito, la Old Town, dove i turisti "possono passeggiare tra le antiche case o nel suq ricco di negozi di artigianato locale e di ristoranti". Adiacente alla città vecchia, il quartiere di Al Jadidah, "polo artistico con gallerie d’arte ed esposizioni”.



In pieno sviluppo l'offerta ricettiva, che oggi spazia dal Khaybar Camp, esclusivo eco-lodge perfetto per ammirare le stelle, all’Habitas Alula, cinque stelle ecosostenibile adatto ai viaggiatori più giovani.



Amina D'Addario