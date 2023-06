Randstad, il turismo in prima fila nella ricerca di stagionali

17:37

Fa la parte del leone il turismo nella richiesta di lavoratori stagionali. Lo confermano di dati Randstad, che sta ricercando figure in tutta la Penisola per lavoro nel periodo estivo.

“La richiesta di personale è forte in tutto il Paese, nei settori più disparati -spiega Elena Parpaiola, a.d. di Randstad Italia- il periodo estivo può essere quello in cui le persone si reinventano nel mondo del lavoro, magari sperimentando nuovi ruoli o cogliendo offerte formative spesso fornite gratuitamente. Non sempre l’esperienza stagionale è solo temporanea: in molti casi, dopo l’inserimento iniziale, si aprono prospettive di lavoro a lungo termine”.



A fare la parte del leone, nella ricerca di personale, è il settore del turismo, nella sua duplice connotazione: ristorazione e accoglienza. Si cercano, su tutto il territorio, oltre 500 candidati baristi, camerieri, addetti al catering, camerieri ai piani e di sala e addetti alla cucina. La richiesta viene dalle principali zone turistiche italiane, come dalle grandi città.



Fra gli altri profili richiesti in diversi settori, elettricisti, magazzinieri, installatori di condizionatori, addetti alla produzione e al confezionamento di cosmetici e farmaci, operatori del settore fotovoltaico, saldatori e cablatori.