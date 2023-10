Cresce l’occupazione ad agosto, Santanchè: “Nel turismo 130mila nuovi posti di lavoro”

10:56

“Sono fiera che il settore del turismo abbia contribuito in maniera concreta all’aumento dell’occupazione in Italia, prova ne è che sui 523mila nuovi posti di lavoro 130mila provengono dal comparto, di cui 90mila da inizio 2023”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè (nella foto), sui dati di agosto diffusi dall’Istat, che vedono salire il tasso di occupazione al 61,5% e scendere la disoccupazione al 7,3%.

Rispetto allo stesso mese del 2022, l’Istituto Nazioanle di Statistica ha rilevato un aumento di 523 mila unità (+2,3%), sulla spinta dei dipendenti permanenti (+3,7%, pari a +550 mila).



Confrontando il trimestre giugno-agosto 2023 con quello precedente, il livello di occupazione è aumentato dello 0,5%, per un totale di 129mila occupati.



Per la titolare del Mitur, “i dati diffusi dall’Istat sulla disoccupazione sono la conferma che le ricette del Governo Meloni su lavoro ed economia sono corrette: mai così bassa la disoccupazione da 14 anni, significativo il dato anche sulla disoccupazione giovanile che torna a calare”.



“Come governo - ha concluso - continueremo sulla rotta dell’aiuto a famiglie e industria e con la finanziaria che stiamo facendo, proseguiremo sulla strada dell’aumento dei salari con il taglio del cuneo fiscale. C’è un’Italia che ogni giorno si alza e produce economia, lavoro, cultura e bellezza ed è a loro che noi rivolgiamo i nostri sforzi per un futuro migliore”.