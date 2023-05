Italy Car Rent: tutte le novità del 2023. Ancora più servizi per i viaggiatori

08:49

Tra le novità dell’anno il presidio delle stazioni di Verona, Roma e Napoli e poi sistemi di pagamento innovativi, digitalizzazione del processo lavorativo e un nuovo centro direzionale e amministrativo per la valorizzazione delle risorse umane.

Il 2023 è l’anno della consacrazione per la compagnia Italy Car Rent.

L'azienda, specializzata in servizi di autonoleggio, è ormai diventata un punto di riferimento nazionale per il noleggio a breve termine.

"Adesso miriamo a consolidare la nostra organizzazione - spiega Andrea Lo Faso, commercial director di Italy Car Rent – puntando a nuove aperture strategiche all’interno della rete delle grandi stazioni ferroviarie e cercando di aumentare la qualità e la soddisfazione dei nostri clienti".

Il grande lavoro di totale digitalizzazione di tutto il processo lavorativo quotidiano insieme ad un innovativo sistema di pagamento al banco consentono ora di gestire meglio la grande mole di lavoro, garantendo sempre e comunque alti standard qualitativi per i clienti.

Le novità del 2023

Molte le novità per l’anno in corso. Da maggio saranno operative le nuove stazioni di Verona Aeroporto, Roma Stazione Termini e Napoli Stazione Centrale, che consentiranno di incrementare ulteriormente la rete Italy Car Rent sul territorio nazionale.



L’azienda continua inoltre ad investire esclusivamente in uffici posizionati all’interno degli aeroporti o delle principali stazioni ferroviarie, garantendo così la migliore esperienza di noleggio ai clienti.



Sul piano delle prenotazioni per la stagione estiva 2023, il primo bilancio è più che positivo. "La richiesta è alta", sottolinea Lo Faso, che spiega come ormai i numeri confermino un sostanziale incremento rispetto al 2019. “Purtroppo – aggiunge - assistiamo ad una degenerazione del mercato dovuta alla totale assenza di regolamentazione del settore del noleggio in ambito aeroportuale, con un danno enorme per le aziende che invece rispettano correttamente le norme”.



Infine, nel mese di maggio, Italy Car Rent inaugurerà il nuovo centro direzionale ed amministrativo. “Una nuova struttura – puntualizza Lo Faso - che ci consentirà di lavorare ancora meglio, valorizzando al massimo le molte risorse umane che continuiamo a gestire totalmente “in house”, con l’obiettivo di garantire una crescita umana e professionale a tutti i nostri dipendenti”.