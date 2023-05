Your Amenities: la soluzione per migliorare la guest experience in hotel. Nasce il nuovo spin-off Gest Group

09:29

Prodotti personalizzabili a marchio per minibar, welcome kit e profumazione dei locali. Nuove soluzioni per differenziarsi dai competitor e fidelizzare l’ospite.

Una realtà imprenditoriale con 15 strutture ricettive all’attivo e oltre 450.000 presenze annuali, 4 nuove operation business nell’ambito del turismo e un team composto da 250 professionisti. Questo, in sintesi, l’identikit di Gest Group, azienda specializzata in Tourism Management ed attività di operation business gestionale.

Vent’anni di esperienza sul campo che oggi vedono la nascita dello spin-off Your Amenities, volto a migliorare la guest experience attraverso la personalizzazione dei prodotti destinati agli hotel.

Eugenio Gallo, CEO del Gruppo (nella foto), spiega caratteristiche e vantaggi di questo nuovo servizio.

“La valutazione del soggiorno da parte dell’ospite – tiene anzitutto a precisare - si basa su criteri soggettivi, connessi alle diverse esperienze provate nel corso della sua permanenza in hotel: dal check-in alla partenza il cliente deve sentirsi dunque appagato tanto nei bisogni fisici quanto in quelli emozionali. Pertanto, con i prodotti Your Amenities per minibar, welcome kit e scent marketing, completamente personalizzabili, le strutture ricettive nostre clienti potranno disporre di oggetti unici, che si riveleranno preziosi per migliorare l’esperienza del cliente e differenziarsi dai competitor”.

Prodotti personalizzati e qualità della guest experience: quanto sono importanti per la struttura ricettiva?

Oggi il prodotto personalizzato a marchio, che si sposa con l’identità grafica e valoriale della struttura, è diventato una priorità per distinguersi dalla concorrenza.

Non dimentichiamo che, a differenza di altri comparti, quello dell’hôtellerie ha anzitutto il compito di garantire al cliente un’esperienza di soggiorno - e quindi di vita - positiva e memorabile. Se si desidera che l’ospite diventi un ambasciatore del brand, è dunque necessario rendere la sua permanenza quanto più piacevole possibile, fornendo non solo un'ampia gamma di servizi e competenze ma anche dimostrando la capacità di offrire occasioni che possano essere ricordate con piacere facendolo sentire al centro dell’attenzione.



Dunque la personalizzazione dei prodotti incrementa il prestigio della struttura

Senza dubbio. I prodotti personalizzati sono unici e, pertanto, non replicabili. La creazione ad hoc unita a un packaging di lusso conferiscono prestigio e aumentano l’autostima in chi li esibisce, perché vengono percepiti dai consumatori come prodotti di qualità superiore, ben più esclusivi di quelli che si trovano abitualmente in commercio.



Dati questi presupposti, qual è la vostra proposta?

Proprio in base a quanto dicevo, tutti i prodotti Your Amenities sono adattabili agli obiettivi di branding di ogni singola struttura ricettiva e, di conseguenza, a misura di ogni specifico target di clientela. Questo favorisce l’interazione del cliente con il prodotto e con l’hotel. Ma non solo: attraverso questi prodotti non replicabili ogni hotel avrà qualcosa di unico da offrire, aggiudicandosi un evidente vantaggio competitivo.



Parliamo di vantaggi misurabili?

Certo. I prodotti creati ad hoc per la propria clientela garantiscono all’hotel un incremento del ricavo medio per camera, ma perché questo avvenga è necessario allontanarsi dalle strategie tradizionali di vendita. Penso ad esempio al minibar, che può aiutare ad incrementare i profitti solo se utilizzato in modo corretto.

Prodotti da minibar completamente personalizzati a brand della struttura, in lussuosi packaging in vetro o doypack, permettono di giustificare un prezzo di vendita importante migliorando non solo la percezione dei prodotti, ma anche il posizionamento della struttura e inevitabilmente incrementando il ricavo medio per camera.



Dunque che cosa può offrire esattamente Your Amenities agli hotel?

Abbiamo attivato un laboratorio nel quale creiamo direttamente il prodotto finito in base alle esigenze condivise con il cliente. Il nostro ufficio marketing studia insieme all’albergatore la strategia grafica e di posizionamento.

Per quanto concerne l’area food, ci occupiamo di elaborare e successivamente confezionare i prodotti alimentari dando la possibilità di scegliere tra oltre 50 referenze food, in funzione delle stagionalità, della tipologia di cliente e struttura e della volontà di experience da trasferire. La gamma dei prodotti offerti è arricchita inoltre da un’interessante proposta legata al mondo del tè e degli infusi poiché siamo coinvolti come proprietà in una delle principali aziende italiane di confezionamento del settore.

Per quanto riguarda invece l’area olfattiva, il nostro parfum lab ha studiato - con il prezioso supporto di un naso italiano - 27 fragranze adatte al mondo alberghiero, suddivise per tipologia di posizionamento delle strutture. Forniamo inoltre macchine per l’erogazione a freddo di profumo attraverso la gestione automatizzata via app o scheda tecnologica montata a bordo della macchina stessa. Questo sistema favorisce una perfetta e costante diffusione dell’aroma negli ambienti prescelti e la possibilità di programmare l’erogazione in funzione di orari e spazi.



Siamo nel campo del marketing olfattivo. Quanto conta oggi in hotel?

Lo scent marketing nel settore alberghiero è sempre più importante perché consente di generare esperienze sensoriali uniche, collegando la positività delle sensazioni al soggiorno in hotel e agevolandone un ricordo piacevole. È evidente come tutto questo serva a supportare la struttura nel processo di fidelizzazione del cliente e nella raccolta di referenze positive che possono contribuire a un proficuo passaparola.