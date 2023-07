08:03

Tutte le strutture garantiscono un elevato standard di servizi grazie alla formula “TOTAL QUALITY” nel segno di sorriso, cura e rispetto.

Il Gruppo Apulia Hotel – Accoglienza e passione del Sud, nasce nel 2014 nella bellissima terra della Puglia grazie ai suoi soci fondatori, Antonio Vivo e Gaetano Colavita, che con la loro passione ed esperienza nel settore turistico, sono stati in grado

di far nascere una realtà dinamica e rappresentativa delle tradizioni e dei valori del Sud.

Tutte le strutture Apulia Hotels garantiscono un elevato standard di servizi grazie alla formula “TOTAL QUALITY” che insieme ai valori fatti propri dall’azienda, tradizione, famiglie e usanze dei luoghi, creano un mix unico per far vivere agli ospiti una vacanza all’insegna dell’accoglienza e della passione del Sud.

Sorriso, cura e rispetto sono alla base della nostra formula.



Il Gruppo è presente in Puglia ad Ostuni, Castel del Monte, Torre Canne, Castellana Grotte, Rodi Garganico, Torre Mozza e Mattinata. In Calabria a Corigliano Calabro, Scalea, San Nicola, Sellia Marina. In Sicilia a Torre Artale e in Abruzzo a Silvi Marina e Prati di Tivo.