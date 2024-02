Luxury Tribe: le sfide per attrarre viaggiatori high end indiani

09:20

Dal 11 al 14 Marzo tutti gli operatori indiani del settore viaggi di lusso e wedding planners riuniti sotto uno stesso tetto per scoprire le mete dei prossimi viaggi.

Luxury Tribe India apre una finestra sul turismo di lusso indiano. La manifestazione, in programma dall’11 al 14 marzo a New Delhi, ha l’obiettivo di creare un ponte fra il mercato indiano e strutture alberghiere e operatori internazionali attivi sul segmento luxury. Albergatori internazionali, dmc, enti turistici, tour operator e organizzatori di servizi: l’evento è dedicato a tutti i partner del trade attivi nell’ambito dei viaggi di lusso. E’ Sheetal Rastogi, anima e creatrice del progetto Luxury Tribe, a mettere a fuoco i punti forti dell’iniziativa.

Come, quando e perché avete iniziato il progetto?

Luxury Tribe è nata nel 2018, emergendo da un vuoto evidente nel mercato. La nostra visione era quella di creare una piattaforma potente, che amplificasse la presenza dell'India nel panorama internazionale dei viaggi di lusso. Abbiamo riconosciuto che, sebbene esista un potenziale significativo per il turismo outbound dall'India, i marchi globali del lusso hanno dovuto affrontare sfide considerevoli per comprendere e penetrare il mercato indiano. Luxury Tribe è stato creato per facilitare queste connessioni, contribuendo ad aumentare rapidamente rapidamente la brand awareness del marchio.



Quando avete percepito che il progetto sarebbe stato vincente?

La certezza che Luxury Tribe fosse davvero in sintonia con la nostra visione è arrivata dopo il nostro evento inaugurale. Abbiamo capito di aver creato qualcosa di speciale quando abbiamo visto la qualità delle connessioni create e degli affari conclusi durante i tre giorni. I partecipanti hanno apprezzato la profondità dell'offerta e le opportunità tangibili di espansione del business che sono state proposte. Chiaramente, non avevamo solo soddisfatto le aspettative, ma le avevamo ridefinite, segnalando che Luxury Tribe avrebbe potuto scrivere una nuova pagina nel settore dei viaggi di lusso.



Quali sono i punti di forza dell'evento?

Le peculiarità di Luxury Tribe India risiedono nella meticolosa cura dei contatti, nella dedizione a promuovere la crescita degli espositori e dei compratori e nella profonda expertise/competenza nel mercato indiano del lusso. Evitiamo il tipico approccio basato sui volumi a favore dell'esclusività, organizzando per ogni espositore fino a 36 incontri di 20 minuti, accuratamente programmati, con acquirenti di lusso selezionati. Si tratta di incontri e opportunità su misura.

Il nostro ampio raggio d'azione colma il divario tra i marchi internazionali del lusso e dell'extralusso e gli acquirenti più esigenti di oltre 20 città, toccando così il polso della popolazione altospendente dell'India. La conferenza Illume è un'altra pietra miliare del nostro evento, un forum in cui le menti più brillanti dei viaggi di lusso si riuniscono per analizzare e prevedere le tendenze.

Questi dibattiti, guidati da celebri figure del settore e da giornalisti internazionali, offrono spunti strategici per approcciare il settore indiano dei viaggi di lusso.



Illume. Qual è il tema di quest'anno e quali sono i relatori?

Alla conferenza Illume di quest'anno esploreremo il panorama in evoluzione dei viaggi di lusso e delle esperienziali in India. Verrà evidenziato come la vitalità economica dell'India, che vanta il più alto tasso di crescita del Pil al mondo (7% annuo), stia plasmando le strategie di espansione dei marchi del lusso. Esamineremo i trend seguiti dai Millenials, insieme quelli della Generazione Z, nell’ambito dei viaggi di lusso. Considerando che questi giovani costituiranno la metà della popolazione indiana entro il 2030, le prospettive per il settore del lusso sono immense.

Presenteremo inoltre il rapporto sulle tendenze dell'India 2024 in materia di viaggi di lusso ed esperienziali. Questo studio offrirà ai partecipanti un colpo d’occhio sulle previsioni di mercato e sulle tendenze dei consumatori che stanno determinando il futuro dei viaggi di fascia alta in India.



Novità dell’edizione 2024?

Nel 2024, Luxury Tribe India presenta la sua quinta edizione e il secondo appuntamento in presenza dal suo lancio, che si terrà presso The Imperial New Delhi dall'11 al 14 marzo. Quest'anno segna un importante traguardo, con una crescita del 100% e oltre 60 espositori di lusso provenienti da più di 17 paesi. La nostra vetrina comprende un'ampia gamma di albergatori di lusso, dmc ed enti del turismo. Inoltre, siamo lieti di ospitare 80 designer di viaggi di lusso, proprietari di agenzie di viaggi e wedding planner di destinazione, selezionati per la loro creatività, competenza e potenziale commerciale.



Può condividere i nomi degli espositori italiani accreditati finora?

Siamo felici che quest'anno si uniscano a noi la Tenuta Il Borro, il marchio di shopping outlet di lusso Mall Italy e le società Art & Leisure e Charm & Adventure.



Quali i piani per il futuro?

Guardando al futuro, Luxury Tribe India si impegna a innovare e ad adattarsi continuamente al panorama in evoluzione dei viaggi di lusso. Il nostro obiettivo è continuare a fornire esperienze eccezionali come evento leader e unico in India per i viaggi di lusso, espandere la nostra impronta globale ed esplorare nuovi mercati. Vorremmo continuare a migliorare la qualità e l'impatto dei nostri eventi, assicurando che ogni anno il ‘Luxury Tribe India’ sia l'evento da non perdere nel calendario dei viaggi di lusso.







I dettagli:



Luxury Tribe India 2024

Date: 11-14 marzo 2024

Sede: Imperial New Delhi



Luxury Tribe India 2025

Date: 10-13 marzo 2025

Sede: da definire



Espositori internazionali 2024:

Quest'anno ci stiamo preparando a ospitare oltre 60 espositori. Tra i partecipanti figurano albergatori di lusso, dmc ed enti del turismo provenienti da oltre 17 Paesi.



7132 Hotel Switzerland

Alila Jabal Akhdar Oman

Alila Villas Uluwatu Bali

Anantara Koh Yao Yai Resort & Villas

Art & Leisure Italy

Atlantis The Royal Dubai

Barrière Hotels & Resorts

Bulgari Resort

Charm & Adventure Italy

Chenot Palace Gabala

Cinnamon Life Integrated Resort Sri Lanka COMO Metropolitan Singapore

COMO Shambhala Bali

Courchevel Tourism

Department of Tourism Bhutan

Los Angeles Tourism & Convention Board Luxury Lodges of Australia

Mall Italy

NEOM - Sindalah Island

New South Wales Tourism Ponant Cruises

Potato Head Bali

Raffles Bali

Ritz Carlton Ras Al Khaimah

Six Senses Resorts Maldives Soneva Kiri Thailand

Soneva Resorts Maldives

Tanah Gajah Bali

The Lana - Dorchester Collection Tourism and Events Queensland Uga Escapes Sri Lanka Universal Studios Hollywood Visit Portugal

InterContinental Singapore

Hotel Le Cep & Spa France