Il mondo delle startup fa rotta sul turismo

Ci sono ambiente, watertech ma anche il turismo nell'orizzonte delle startup italiane. Il dato emerge dallo studio elaborato dal Social Innovation Monitor del Politecnico di Torino.

Come riporta corrierecomunicazioni.it, tra gli ambiti che maggiormente coinvolgono il settore del travel in Italia emergono i progetti per il tracciamento tramite telepass degli ingressi e delle uscite delle imbarcazioni dai porti fino ai servizi di trasporto aereo privato (sorta di 'uber dei cieli'), passando per le guide di avventure sportive e le piattaforme per le esperienze outdoor.



I progetti fanno parte dlla rosa dei finalisti del programma di accelerazione Argo, della Rete Nazionale Cdp, nato su iniziativa di Cdp Venture Capital insieme al ministero del Turismo e insediato a Venezia.