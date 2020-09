Exclusive Resorts manda il primo gruppo di turisti nello spazio con Space Perspective

19:30

Partirà nel 2024 il primo viaggio nello spazio organizzato da Space Perspective, la società che promuove i viaggi per ammirare la Terra da una prospettiva differente.

Pubblicità

Attraverso una capsula pressurizzata sollevata da una pallone aerostatico, Space Perspective conduce i viaggiatori a 30.500 metri di altitudine, 3 volte più in alto di un normale volo commerciale.



A poter provare per primi questa esperienza saranno i membri di Exclusive Resorts, club vacanze riservato ai soci, che ha stretto un accordo con Space Perspective per poter riservare 8 posti sul primo volo disponibile.



La partenza del viaggio, della durata complessiva di 6 ore, sarà dal Kennedy Space Center in Florida, mentre una volta raggiunta la quota di crociera a 30mila metri la navetta Spaceship Neptune rimarrà due ore a disposizione dei viaggiatori, che potranno ammirare il sorgere del sole sulla Terra.