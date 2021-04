Boscolo Tours rilancia con le Vacanze Slow in Italia ed Europa

19:34

Boscolo Tours presenta le Vacanze Slow. Proposte studiate ad hoc, con partenze confermate, per i clienti che desiderano soggiornare sempre nello stesso luogo e spostarsi per esplorare attrazioni poco lontane comodamente raggiungibili. Un modo per andare alla scoperta della destinazione scelta godendosi la tranquillità di una vacanza al mare, in montagna, al lago o alle terme sia in Italia che in Europa. Sempre senza rinunciare all’assistenza degli accompagnatori Boscolo e con la possibilità di personalizzare la propria esperienza.

Pubblicità

Per un trattamento ancora più esclusivo e personalizzato Boscolo mette a disposizione il servizio ‘Partenza sotto casa’ che, con un piccolo supplemento, offre la possibilità di partire dal proprio domicilio per essere accompagnati al punto di ritrovo più vicino.

Le Vacanze Slow di Boscolo includono un'ampia selezione di mete. Fra le altre, Valtellina e Trentino Rosso del Bernina (nella foto); Merano e Alto Adige; Cortina; il lago Maggiore; Veneto e terme; Ravenna e delta del Po; le Marche tra cultura e mare; il mare della Toscana; la costa dei Trabocchi e le isole Tremiti; Ischia e le Isole del Sole; il Salento. Ma anche Gran Canaria o la vacanza termale in Slovenia a Themana Lasko.