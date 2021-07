Enjoy Destinations: Spagna e Portogallo con il green pass

09:16

Il debutto del green pass apre le porte al turismo oltre i confini italiani. Enjoy Destinations coglie l’occasione per rilanciare con la Penisola iberica. Spagna e Portogallo sono le due mete con cui l’operatore si rimette in pista per l’estate del 2021.

“In attesa di poter mettere a frutto l’importante lavoro svolto in questi mesi sul lungo raggio - commenta Manuela Altinier (nella foto), responsabile programmazione -, cominciamo dalla Spagna e dal Portogallo, che proponiamo in chiave totalmente nuova, promuovendone anche gli aspetti che sfuggono ai cliché del turismo organizzato. Il Portogallo dei portoghesi, ad esempio, è una nazione giovane e frizzante, in grado di offrire attività sportive, artistiche e naturalistiche del tutto inattese. Lo stesso vale per la Spagna”.