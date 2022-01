14:03

Omicron ha sicuramente inciso sulle prenotazioni di Natale e Capodanno, con migliaia di voli cancellati in tutto il mondo e il ridimensionamento dei piani di viaggio. Ma i tour operator a stelle e strisce affermano che, sebbene di recente si sia verificato un rallentamento delle nuove prenotazioni, l'impatto di Omicron sulle prenotazioni esistenti e nel breve termine rimane minimo e le prospettive per il 2022 sono generalmente positive.

"I membri del tour operator di Ustoa sono diventati abili nel gestire qualunque sfida la pandemia lanci loro” ha affermato il ceo Terry Dale in una nota ripresa da Travel Weekly.

Gli operatori riferiscono che l'inizio del 2022 sembra promettente, malgrado il Covid. “Stiamo prenotando le vacanze per il 2022 e la domanda complessiva sembra buona, nonostante un rallentamento delle prenotazioni anticipate nelle ultime settimane" ha affermato Steve Born, chief marketing officer del Gruppo Globus. "Siamo stati in grado di gestire con successo centinaia di partenze quest'anno, malgrado i mutevoli requisiti di ingresso. Nel complesso, manterremo le operazioni verso la maggior parte delle destinazioni europee".



Ci sono state, tuttavia, alcune eccezioni, come quelle relative ai tour e alle crociere che includevano l'Austria o la Germania. Anche i tour nel Regno Unito, in Israele e in Marocco sono stati cancellati a causa dei cambiamenti dei requisiti di quarantena, delle restrizioni all'ingresso e della cancellazioni di voli.



Dal canto suo, Abercrombie & Kent ha subito impatti simili dalla variante Omicron. L’operatore offre crediti per viaggi annullati o abbreviati e consente agli ospiti di modificare o annullare viaggi fino a 15 giorni prima della partenza per motivi legati al Covid. "Abbiamo sviluppato la nostra politica di prenotazione flessibile ‘Book with confidence’ in risposta al Covid. Uno degli aspetti che gli ospiti apprezzano è la capacità di riprenotare i viaggi in qualsiasi parte del mondo, non solo verso la destinazione originariamente prenotata", ha affermato Jean Fawcett, portavoce di A&K.

Il calendario 2022 del t.o. si sta riempiendo rapidamente: "Le destinazioni da non perdere, in particolare quelle incentrate sulle esperienze all'aperto come l'Egitto, i safari africani e il Perù, sono quelle che riscuotono il maggior interesse".