Disney Cruise Line posticipa a luglio l’inagurazione di Disney Wish

08:00

Disney Cruise Line ritarderà la partenza inaugurale della Disney Wish. Una decisione causata dal ritardo nel completamento dell’unità, come spiega la nota stampa della compagnia: “Il cantiere navale Meyer Werft – dice, secondo quanto riportato da Fox 35 – ha notificato a Disney Cruise Line che, nonostante i loro migliori sforzi, avranno bisogno di più tempo per ultimare la Disney Wish in parte a causa della pandemia, e in particolare dell’arrivo della variante Omicron, giunta in Germania proprio in un momento critico del processo di produzione”.

Sconti su crociere future

Il viaggio inaugurale sarà dunque posticipato al 14 luglio 2022 e la compagnia sta per questo contattando gli ospiti interessati per aiutarli a modificare i loro piani di vacanza. Tra le opzioni tra cui gli ospiti possono scegliere c'è uno sconto del 50% su una futura crociera in partenza entro il 31 dicembre 2023.



"Sappiamo quanto i nostri ospiti non vedano l'ora di salpare sulla Disney Wish e comprendiamo la delusione e il disagio che ciò causerà. Apprezziamo il rapporto che abbiamo con coloro che navigano e creano ricordi con noi e lavoreremo a stretto contatto con le persone colpite per accoglierle a bordo in futuro - ha affermato Thomas Mazloum, presidente di Disney Cruise Line -. Nonostante questo inevitabile ritocco ai nostri piani, il nostro team di Disney Cruise Line non è mai stato così ottimista riguardo al futuro".