09:52

Pubblicità





Nuovi programmi in Africa Occidentale e ampliamento del Medio Oriente: queste alcune delle iniziative messe in campo da Shiruq, come spiega Valentina Rubbi, marketing & communication manager del tour operator nella nuova puntata di Gente di Viaggi.



Tra i focus, l'Arabia Saudita, una destinazione che, precisa la manager, è in grado di sorprendere il viaggiatore con la natura, la storia e l'archeologia.