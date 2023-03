Royal Caribbean aprirà un beach club esclusivo in un'isola delle Bahamas

10:35

È sempre più stretto il rapporto tra le Bahamas e le compagnie di crociere, impegnate a creare rapporti di collaborazione e joint venture con il Governo per creare attrazioni esclusive per i propri clienti. L’ultima novità riguarda Royal Caribbean, che nel 2025 aprirà il Royal Beach Club at Paradise Island.

La nuova realtà, si legge su TTG Media, che vedrà la partecipazione del Governo con il 49 per cento delle quote, darà l’opportunità agli imprenditori e alla comunità locale di creare attrazioni per i clienti della compagnia di crociere generando centinaia di posti di lavoro.



“Mentre continuiamo a portare milioni di visitatori a sperimentare le attrazioni di Nassau ogni anno – ha detto il presidente e ceo di Rci Michael Bayley -, The Royal Beach Club at Paradise Island è la prossima audace avventura nell'impegno di Royal Caribbean sia per aumentare il turismo alle Bahamas che per offrire vacanze memorabili ai nostri ospiti”.