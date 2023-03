Shiruq: un webinar dedicato alla 'mindfulness in adv'

10:07

Shiruq pone ancora una volta al centro la formazione delle agenzie di viaggi e organizza il 19 aprile alle 14,20 un webinar dedicato alla ‘mindfulness’.

All’evento realizzato in collaborazione con TTG Italia parteciperà Jack Jaselli, mindfulness trainer che spiegherà, in modo breve ed efficace, cos'è la mindfulness e come può essere usata a proprio vantaggio in agenzia (e a casa). Jaselli illustrerà anche una veloce pratica per ristabilire l'equilibrio delle emozioni, utilissima nel rapporto con i clienti, quando la giornata inizia male, quando c’è bisogno di un cambio di prospettiva.



Il webinar si avvale della collaborazione di Visit Estonia. Kristiina Talisainen di Visit Estonia e Alessandro Fumagalli di Shiruq racconteranno i punti di forza di questa meta sorprendente, da proporre ai clienti che entrano in adv alla ricerca di una meta alternativa.

Durante il webinar verrà fornito un toolkit con gli strumenti di promozione e vendita da usare in agenzia.





Ancora poco conosciuta al turismo di massa, e decisamente sottovalutata dal pubblico italiano, l'Estonia è una destinazione che riserva molte sorprese. Dalle vibranti città ai placidi scenari del Baltico, una meta vicina che saprà conquistare i tuoi clienti.

Il programma dell’evento prevede una prima parte, a cura di Jack Jaselli, che presenterà ‘Mindfulness in agenzia: quando la meditazione incontra te’ e ‘Mindfulness on the road: quando la meditazione incontra il viaggio’.



A seguire, l’intervento di Kristiina Talisainen, marketing manager di Visit Estonia e di Alessandro Fumagalli, archeologo e divulgatore culturale.

Modera l’evento Valentina Rubbi, marketing & communication manager di Shiruq.

Iscrizioni aperte a questo link.