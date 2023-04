Avalon Waterways e gli incentivi per il mercato italiano

15:54

Un’attenzione specifica per il mercato italiano. Così Avalon Waterways indirizza nuove politiche commerciali al trade tricolore, nell’ottica di supportare le vendite.

Per le adv italiane la compagnia ha lanciato una nuova iniziativa di Promo Primavera, che prevede consistenti sconti a persona, nonché una formula per gruppi battezzata 20-20-20. In sostanza, Avalon ha ridotto al 30% il supplemento singola rilanciando al contempo la politica gruppi: “Si tratta – illustra Barbara Baldini (nella foto), product and sales manager Europe del brand – della 20-20-20 ovvero: commissione al 20%, ogni 20 paganti il 21esimo è free, infine, supplemento singola al 20% se l’individuale è parte del gruppo. In questa maniera, da un lato, agevoliamo le vendite individuali, offrendo un prezzo adeguato a chi sta in cabina da solo e, dall’altro, proponiamo le nostre crociere anche a piccoli gruppi incentive, al business travel o a gruppi famigliari estesi”.



Inoltre, la compagnia mette in campo un super incentivo rivolto alle agenzie di viaggi che prevede una commissione al 18% su tutte le prenotazioni individuali fatte tra il 1 e il 30 aprile 2023.



Per rendere ancora più interessante per il mercato italiano la formula di crociere fluviale proposta da Avalon Waterways, sono state previste 5 partenze tra Reno e Danubio tutte in lingua italiana (sul Reno: 10/06, 08/07, 05/08 e sul Danubio 15/08 e 30/10). “A queste se ne sommano altre 15, in inglese con assistenza in italiano a bordo. Intendiamo così agevolare – sottolinea Baldini - il cliente finale, facendolo sentire ancora di più a proprio agio, andando a rimarcare la sensazione di avere una crociera a completa disposizione e di essere al centro dell’attenzione del personale di bordo”.