Ixpira, partnership con Tourism Seychelles per le agenzie

Ixpira fa squadra con l’Ente del Turismo delle Seychelles. L’azienda ha siglato una partnership con l’ente, in occasione della partecipazione di The Seychelles Islands al tour ‘Ixpira on the road’, che farà tappa a Lecce il prossimo 16 maggio.

“Questa collaborazione – spiega in una nota Marco Paghera, managing director di Ixpira - rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a offrire ai nostri agenti di viaggio le migliori esperienze, con un’attenzione particolare alle destinazioni esotiche e affascinanti come le Seychelles. Le Seychelles – aggiunge - sono sempre state parte integrante dei nostri prodotti esclusivi, ci è sembrato quindi naturale siglare questa alleanza; svilupperemo una rete altamente efficiente per discutere piani tangibili di promozione, mirando a far conoscere e valorizzare questa splendida località attraverso strategie e iniziative di marketing. La collaborazione riflette il nostro impegno incessante nel fornire soluzioni di viaggio all’avanguardia, garantendo al contempo maggiori opportunità di produrre fatturato e marginalità”.

La tappa in Puglia segnerà il debutto ufficiale del nuovo partner al tour on the road, consentendo alle adv pugliesi di scoprire in anteprima le potenzialità della destinazione e di ricevere tutte le informazioni necessarie per iniziare a proporla ai propri clienti.

Attraverso l’intesa, le agenzie di viaggi potranno, infatti, proporre ai propri clienti la destinazione Seychelles, usufruendo di una vasta gamma di servizi personalizzati e strumenti dedicati, progettati per massimizzare le opportunità di vendita e fidelizzare la clientela.

Avranno a disposizione materiale informativo e promozionale e supporto dedicato per la prenotazione e la vendita di un’ampia scelta di prodotto: oltre 160 hotel presenti sul territorio e la possibilità di prenotare attività ed escursioni direttamente sulla nostra piattaforma.

“La collaborazione con Ixpira – commenta Danielle Di Gianvito, marketing representative di Tourism Seychelles - ci consente di andare incontro alle esigenze specifiche delle agenzie di viaggio che utilizzano la piattaforma; condividiamo un obiettivo con Ixpira, quello di veicolare il prodotto Seychelles e rispondere alle agenzie con delle soluzioni personalizzate. Seychelles è una destinazione che si presta molto a proposte su misura in quanto propone esperienze in grado di soddisfare i gusti di molti viaggiatori”.